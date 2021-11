Madvertise est entrée en discussion exclusive avec Vectaury

(Boursier.com) — Madvertise , la société d'adtech française dédiée à la publicité sur mobile, est entrée en discussion exclusive avec Vectaury, partenaire des retailers dans leur révolution digitale, en vue d'une prise de participation dans la société.

Créée en 2013, Vectaury exploite une plateforme d'adtech/martech et adresse le marché des campagnes marketing géolocalisées et compte les plus grands annonceurs français parmi ses clients. Vectaury maîtrise un ensemble de compétences en Intelligence Artificielle (IA) et en data analytics et s'appuie sur une infrastructure logicielle propriétaire très efficiente permettant le traitement de plusieurs dizaines de milliards de données chaque mois.

Son savoir-faire unique en matière d'agrégation de données, au service de la création d'audiences et de la distribution de messages ciblés vers les internautes les plus réceptifs, permet à Vectaury d'opérer la diffusion de campagnes digitales mobiles "drive-to-store", de campagnes "Social Performance" et "Social to Store" (sur les plateformes Facebook et Instagram).

Par ailleurs, Vectaury, grâce à ses algorithmes propriétaires, est maintenant capable de modéliser la distribution optimale des prospectus ainsi que leur possible substitution digitale.

La technologie propriétaire de Vectaury, doublement labellisée par le CESP en 2021, permet enfin une lecture directe et en haute résolution des dynamiques des zones de chalandise et de l'impact réel des campagnes sur le trafic en magasin.

Forts de leur culture partagée d'innovation, la prise de participation envisagée permettrait de déployer à l'international la solution de Vectaury, notamment en Allemagne où Madvertise est particulièrement bien implantée. Cette alliance permettra également de renforcer et de moderniser l'offre de solutions dédiée aux distributeurs et annonceurs en alliant la puissance de la data et du portefeuille d'éditeurs de Madvertise à la technologie de ciblage géographique et comportementale de Vectaury. Ce rapprochement permettrait ainsi de créer un acteur majeur de la solution drive-to-store et de la data analytics en Europe.

"Nous sommes très heureux de collaborer étroitement avec un leader européen. Cela va permettre une approche commune pour des services innovants avec une base technologique renforcée et ainsi offrir un meilleur service et une offre plus large à nos clients" se félicite Jean-Claude Martinez, Chairman de Vectaury.