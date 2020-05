Madvertise devient le partenaire de monétisation de Geev

Madvertise devient le partenaire de monétisation de Geev









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Madvertise, l'AdTech française dédiée à la publicité mobile, devient le partenaire de monétisation de Geev, l'application numéro 1 du réflexe anti-gaspillage par le don, afin de commercialiser ses audiences mobiles (applications mobiles et tablettes).

Avec près de 75% de son audience numérique consommée sur le petit écran, plus d'un million d'utilisateurs mensuels, Geev est l'application de référence en France de don d'objets et de nourriture entre particuliers. Que ce soit pour donner une seconde vie à ses objets ou lutter contre le gaspillage alimentaire, l'application démocratise le don en le rendant accessible partout et à tout moment en quelques clics.

L'intégration la solution de monétisation propriétaire Bluestack de Madvertise au sein de l'application Geev permettra de proposer aux annonceurs un environnement publicitaire premium et brand safe. Les formats intégrés, avec plus de 80% de visibilité, permettront aux marques d'avoir un impact fort sur une audience socialement engagée, annonciateur de belles campagnes en perspective.

Le partenariat entre Geev et Madvertise concerne la commercialisation des espaces publicitaires en achats directs, opérations spéciales ou encore en programmatique.