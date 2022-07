Madvertise cède des actifs à Azerion pour un montant total de 11,3 ME

(Boursier.com) — Madvertise a conclu un accord ferme avec le groupe néerlandais Azerion pour la cession de ses filiales dédiées à la publicité sur mobile en Allemagne et en France pour un montant total de 11,3 ME payés en espèces et en actions Azerion.

Cet accord s'inscrit dans la nouvelle stratégie du Groupe, engagée depuis l'arrivée de Park Partners en tant qu'actionnaire de référence, qui vise à opérer une réorientation stratégique afin de se positionner sur un segment à fort potentiel dans le web 3.0 et la technologie blockchain.

Azerion, récemment côté sur la Bourse d'Amsterdam, a développé une plateforme de publicité digitale et de divertissements.

Cette cession stratégique des filiales françaises et allemandes de Madvertise, sera payée en numéraire pour au moins 4,8 ME et le solde en actions du groupe Azerion, soit près de 6,5 ME avec un versement initial représentant 384 614 actions Azerion. L'acquisition devrait être finalisée d'ici la fin du mois de juillet.

Les équipes R&D resteront au sein de Madvertise, au travers de sa filiale Appsfire. Elles accompagneront le développement de nouvelles solutions innovantes sur la blockchain et le web 3.0.

Cette opération permet Madvertise de se finaliser son désendettement en soldant également l'intégralité sa dette intragroupe (2,1 ME). Elle doit permettre d'accélérer le redéploiement stratégique du Groupe en concentrant les investissements sur de nouveaux marchés prioritaires à très forte croissance. Les grandes lignes et le calendrier de ce plan d'action seront précisés dans les prochaines semaines.