Madvertise : augmentation de capital de 1,7 ME par compensation de créance

(Boursier.com) — Madvertise annonce la réalisation d'une augmentation de capital réservée de 1 701 171 euros intégralement souscrite par Monsieur Robert C. Kopple à travers son trust de droit américain révocable, E.L. II Properties Trust, et libérée par compensation de créance. Le Directeur Général, faisant usage de la subdélégation qui lui a été conférée par le Conseil d'administration de la Société le 13 décembre 2021, lui-même faisant usage de la délégation de compétence aux termes de la 17ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 24 juin 2021, a décidé le 13 décembre 2021, de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal de 511 169,20 euros. Celle-ci comprend la création et l'émission de 5 111 692 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,10 euro) chacune avec une prime d'émission d'un montant global de 1 190 001,80 euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Monsieur Robert C. Kopple à travers son trust de droit américain révocable, E.L. II Properties Trust, à libérer par compensation d'une créance en compte courant détenue par Monsieur Robert C. Kopple à travers ce même trust, E.L. II Properties.

Au 23 décembre 2021, cette opération s'est traduite par l'émission de 5 111 692 actions nouvelles intégralement souscrites par Monsieur Robert C. Kopple à travers son trust, E.L. II Properties Trust et libérées par compensation de créance. Les nouvelles actions émises sont assimilables aux actions existantes et admises aux négociations sur Euronext Growth Paris depuis le 23 décembre 2021, sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0010812230. A l'issue de cette opération, le capital social de Madvertise s'élève à 1.859.697,20 euros, divisé en 18.596.972 actions d'une valeur nominale de 0,10 euro, cotées sur le marché Euronext Growth Paris. La dilution post opération résultant de l'augmentation de capital représente 25,6%. Le règlement-livraison des actions nouvelles devrait intervenir fin de la première semaine de janvier 2022.