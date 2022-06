Madvertise : AG en bref

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire, des actionnaires du groupe Madvertise, s'est réunie le jeudi 23 juin 2022 à 15h00 au siège à Levallois-Perret (92) et a adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception de la résolution numéro 16 conformément à la recommandation du Conseil d'administration. Paul Amsellem, PDG, précise : "Je tiens à remercier nos actionnaires et partenaires pour le témoignage renouvelé de leur confiance dans notre stratégie. Forts de décisions capitales, le groupe est confiant dans sa feuille de route et confirme ses ambitions".