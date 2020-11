Made affecté par la crise, mais confiant pour l'exercice entamé

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Made SA s'est réuni le 20 octobre pour arrêter les comptes de l'exercice 2019/2020, clos le 30 septembre 2020. Le chiffre d'affaires est en baisse de 11% à 7.483.955 euros. Ce recul est en grande partie attribuable à la crise sanitaire qui impacte fortement l'activité à l'export, principal contributeur à la croissance du chiffre d'affaires. Le résultat d'exploitation s'établit à 459.747 euros contre 1,62 ME un an avant, et le résultat net à 417.067 euros contre 1,21 ME. La contraction des marges résulte d'une augmentation volontaire des stocks de produits finis en anticipation de la demande à l'export, et de la comptabilisation à l'achèvement du contrat long terme signé avec la DGA. Les capitaux propres ressortent à 4.055.887 euros et on notera l'absence de dette à long terme au bilan.

La trésorerie au 30 septembre ressortait à 20.723 euros, et elle s'élève à date à 435.000 euros, avec un carnet de factures mobilisables de 1.000.000 euros. Lors de la prochaine AG qui se tiendra le 17 décembre 2020, la mise en paiement d'un dividende de 400.000 euros sera soumis à l'approbation des actionnaires.

Pour l'exercice en cours, malgré un environnement toujours impacté par la crise sanitaire, Made pense pouvoir retrouver le niveau de chiffre d'affaires et de rentabilité de l'exercice 2018/2019, grâce à la reprise de ses ventes à l'export, aux nouveaux produits et à la contribution du contrat DGA.