Macy's va supprimer des milliers d'emplois

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Macy's va supprimer environ 3.900 postes, soit 3% de ses équipes, afin de réduire ses coûts alors que le distributeur lutte contre les effets de la pandémie de coronavirus. La chaîne de magasins basée à New York s'attend à économiser environ 365 millions de dollars grâce à ces licenciements au cours de l'exercice 2020. Les salariés concernés occupent principalement des postes de direction et d'encadrement.

"Bien que la réouverture de nos magasins se déroule bien, nous prévoyons une reprise progressive des affaires, et nous prenons des mesures pour aligner notre base de coûts sur la baisse prévue de nos ventes", a déclaré le directeur général Jeff Gennette. "Nous savons que nous serons une plus petite entreprise dans un avenir prévisible, et notre base de coûts continuera à refléter cette évolution".