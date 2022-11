Macy's sauvé par le luxe, Kohl's sous pression

(Boursier.com) — Macy 's, la chaîne new-yorkaise de magasins, bondit avant bourse à Wall Street. Le groupe a affiché une baisse de 3,9% de ses ventes trimestrielles avec les promotions, mais les profits ont dépassé les attentes de marché. En outre, Macy's relève ses estimations financières avec la forte demande en produits "de luxe" (complets, robes et produits de beauté haut de gamme). Le groupe envisage désormais, pour l'exercice 2022, un bénéfice ajusté par action allant de 4,07 à 4,27$, contre une fourchette antérieure logée entre 4 et 4,2$. Sur le trimestre clos fin octobre, Macy's a dégagé un bénéfice ajusté par action de 52 cents, plus du double du consensus de place. L'activité a décliné de 3,1% à comparable. Le chiffre d'affaires total a décliné de 3,9% à 5,2 milliards de dollars.

Kohl's, rival du groupe, qui vient aussi de publier aujourd'hui, a au contraire retiré ses prévisions 2022 de ventes et de profits. La chaîne affiche une clientèle moins aisée que Macy's et un mix produit moins luxueux. Elle a donc été impactée plus fortement par la faiblesse de la demande due à l'inflation. A comparable, les ventes ont chuté de 6,9%. Les revenus totaux ont baissé de 7% à 4,28 milliards. Le bénéfice net a chuté 60% à 97 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action ressort à 82 cents, contre 1,65$ un an avant, sur la même période.