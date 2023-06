Macy's retombe à Wall Street après son avertissement

(Boursier.com) — Macy 's décroche de 10% avant bourse à Wall Street, la chaîne américaine de magasins ayant publié un avertissement sur ses bénéfices trimestriels. Le groupe table désormais sur un bénéfice annuel ajusté par action de 2,7 à 3,2$, alors qu'il prévoyait auparavant un bpa ajusté allant de 3,67 à 4,11$. Les revenus sont désormais attendus entre 22,8 et 23,2 milliards, contre une guidance antérieure allant de 23,7 à 24,2 milliards de dollars. Pour le premier trimestre juste clos, le groupe a affiché un bénéfice dilué par action de 56 cents, un bpa ajusté comparable et des ventes de 5 milliards de dollars en retrait de 7% en glissement annuel. Le bénéfice net a été de 155 millions de dollars, contre 286 millions un an avant.