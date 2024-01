Macy's repousse une offre de 5,8 milliards de dollars

(Boursier.com) — Macy 's, la chaîne américaine de magasins, a indiqué ce week-end qu'elle n'était pas intéressée par une offre d'acquisition à 21$ par action, soit 5,8 milliards de dollars au total, formulée le mois dernier par Arkhouse Management et Brigade Capital Management. Macy's a donc repoussé la proposition, jugeant que sa valeur ne serait pas attractive. Un tel montant présente une prime de 19% sur la clôture de vendredi. La chaîne refuse néanmoins d'entamer des pourparlers avec les investisseurs Arkhouse et Brigade, doutant aussi du financement de l'offre. Macy's a indiqué par ailleurs hier qu'il restait ouvert aux opportunités qui seraient dans le meilleur intérêt de la compagnie et de ses actionnaires. Arkhouse a menacé pour sa part de proposer directement l'offre aux actionnaires si le groupe n'entamait pas les discussions.