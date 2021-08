Macy's relève sa guidance annuelle

(Boursier.com) — Macy 's, la chaîne américaine de grands magasins, a rehaussé ses prévisions financières ce jeudi. Le groupe ambitionne désormais des revenus allant de 23,55 à 23,95 milliards de dollars, contre une fourchette antérieure allant de 21,73 à 22,23 milliards. Le groupe annonce par ailleurs un nouveau programme de rachat d'actions. Sur le trimestre clos, le bénéfice net a représenté 345 millions de dollars et 1,08$ par titre, contre une perte de 431 millions de dollars un an avant. Le bpa ajusté a été de 1,29$, contre... 23 cents de consensus FactSet. Les ventes ont représenté 5,65 milliards de dollars, contre 3,56 milliards sur la période comparable, l'an dernier, et 5,01 milliards de consensus.