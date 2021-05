Macy's relève fortement ses prévisions

Macy's relève fortement ses prévisions









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Macy 's, la chaîne américaine de magasins, a dépassé les attentes sur le trimestre clos et rehaussé ses anticipations. Le détaillant new-yorkais a ainsi publié pour le premier trimestre un bénéfice net de 103 millions de dollars et 32 cents par titre, contre une perte de 3,6 milliards sur la période correspondante de l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action a représenté quant à lui 39 cents, en ligne avec le consensus FactSet et de retour sur des niveaux proches de ceux de 2019. Les revenus trimestriels ont été de 4,71 milliards, contre 3 milliards un an plus tôt et 4,36 milliards de consensus FactSet. Les revenus digitaux ont progressé de 34%. Les ventes à comparable se sont envolées de 64%, bien plus que prévu.

Pour l'exercice, Macy's table désormais sur des revenus allant de 21,73 à 22,23 Mds$, alors que le bpa ajusté est attendu entre 1,71 et 2,12$, soit près de trois fois la fourchette antérieure d'estimations.