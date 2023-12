Macy's : porte de sortie ?

(Boursier.com) — Macy 's, la chaîne américaine de grands magasins, aurait reçu une offre de rachat de 5,8 milliards de dollars de la part de l'investisseur immobilier Arkhouse Management et du gestionnaire d'actifs Brigade Capital Management, a déclaré dimanche à Yahoo Finance une source proche du dossier. L'offre valoriserait Macy's à environ 21$ par action et aurait été soumise le 1er décembre. Le conseil d'administration de la société réfléchirait actuellement à la proposition. Le Wall Street Journal a lui aussi rapporté hier des informations sur l'offre plus tôt dimanche. Le prix de l'offre représenterait une prime de 32% par rapport au cours de clôture de Macy's le 30 novembre. D'après le WSJ, Arkhouse et Brigade jugent donc Macy's sous-valorisé et auraient même signalé qu'ils étaient disposés à relever leur offre sous réserve d'audits. Les investisseurs ont transmis une lettre d'une banque d'investissement montrant qu'ils avaient la capacité de lever les fonds nécessaires pour boucler la transaction éventuelle.