Macy's : les perspectives inquiètent

(Boursier.com) — Macy 's, la chaîne américaine de grands magasins, perd du terrain avant bourse à Wall Street, alors que son bénéfice trimestriel a pourtant dépassé les attentes. Le management se montre néanmoins très prudent et avertit concernant la santé du consommateur américain. Pour le deuxième trimestre, le bénéfice ajusté par action a été de 26 cents, deux fois plus élevé que le consensus. Les ventes à comparable de l'enseigne Macy's ont décliné de 9,2%, alors que Bloomingdale's a corrigé de 2,7% et que Bluemercury a progressé de 5,8%. La compagnie a aussi mentionné un déclin des revenus de cartes de crédit, négativement affectés par le taux accru de délinquance. Les revenus trimestriels totaux ont été de 5,13 milliards de dollars, contre 5,1 milliards de consensus. Le groupe maintient ses estimations 2023, tablant sur des ventes allant de 22,8 à 23,2 milliards de dollars.