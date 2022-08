Macy's lance un avertissement, mais le titre progresse

(Boursier.com) — Macy 's, la chaîne new-yorkaise de magasins, progresse avant bourse à Wall Street, après avoir pourtant révisé en baisse ses prévisions financières. La société a enregistré des bénéfices supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre, mais réduit donc ses prévisions pour l'année complète pour refléter un environnement de dépenses difficile et des niveaux de stocks élevés. La chaîne de grands magasins a enregistré un bénéfice net de 275 millions de dollars, ou 99 cents par action, au cours du trimestre, contre 345 millions de dollars, ou 1,08$ par action, l'année précédente. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 1$, alors que le consensus FactSet était de 86 cents. Les revenus se sont repliés à 5,6 milliards de dollars, contre 5,65 milliards un an avant et 5,49 milliards de consensus FactSet.