Macy's grimpe, sur des perspectives dopées

(Boursier.com) — Macy 's, la chaîne américaine de magasins, s'enflamme de 12% à Wall Street, alors que le groupe vient de battre le consensus de bénéfice et de relever ses prévisions financières. Pour le premier trimestre fiscal juste clos, le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,08$, contre 82 cents de consensus et 39 cents un an avant. Les revenus trimestriels ont totalisé 5,35 milliards de dollars, sur ce trimestre clos en avril, légèrement supérieurs aux attentes, à comparer à un niveau de 4,71 milliards de dollars un an auparavant. Jeff Gennette, CEO de l'affaire, constate que les clients continuent à dépenser malgré les pressions macroéconomiques. Le bénéfice ajusté par action de l'exercice est désormais anticipé entre 4,53 et 4,95$, près de 10% de plus que la guidance antérieure.