Macy's : forte baisse des ventes au T1

(Boursier.com) — Macy's remonte de 4,5% ce jeudi à 5,30$, alors que le groupe de grands magasins, malmené récemment en bourse, a annoncé des comptes préliminaires pour le premier trimestre de son exercice fiscal marqués par une forte baisse de ses ventes (de 3 à 3,03 milliards de dollars, contre 5,5 milliards un an plus tôt) et par une perte d'exploitation estimée entre 905 millions et 1,11 milliard de dollars.

Macy's qui emploie 125.000 personnes a dernièrement prévenu qu'il allait couper dans ses effectifs sans préciser combien de salariés seraient concernés. Sur le plan financier, le groupe américain avait par ailleurs annoncé le retrait de la totalité de sa ligne de crédit bancaire de 1,5 milliard de dollars...