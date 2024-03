Macy's flambe à Wall Street sur une OPA améliorée

(Boursier.com) — Macy 's, la chaîne américaine de magasins, grimpe de 16% avant bourse à Wall Street. Arkhouse Management et Brigade Capital Management ont en effet amélioré leur offre de rachat de Macy's à 24$ par action, environ 14% de plus que l'offre antérieure de 21$ par titre, pour une valorisation totale de 6,6 milliards de dollars. Macy's avait auparavant repoussé une proposition à 5,8 milliards de dollars formulée par Arkhouse et Brigade Capital Management, jugeant que sa valeur n'était pas attractive. La chaîne avait refusé par ailleurs d'entamer des pourparlers, doutant du financement de l'offre. Macy's a confirmé hier la réception de la nouvelle offre révisée et non sollicitée. Le conseil d'administration de la chaîne étudiera la proposition.