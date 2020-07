Macy's : énorme perte trimestrielle

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Macy's a essuyé une perte nette de 3,56 milliards de dollars sur son premier trimestre fiscal. La chaîne de magasins basée à New York, qui va supprimer environ 3.900 postes, soit 3% de ses équipes, afin de réduire ses coûts, a enregistré une perte ajustée par action de 2,03$ pour des revenus de 3,02 milliards de dollars (-45%) sur les trois mois clos début mai. La société a enregistré une charge de dépréciation de 3,1 Mds$ après avoir modifié ses projections à long terme alors que la pandémie de Covid-19 a ravagé le commerce de détail traditionnel.

"Presque tous les magasins de la société ont maintenant rouvert leurs portes, y compris dans les grandes régions métropolitaines. Les magasins ont continué à enregistrer des performances supérieures aux attentes en mai et juin, et les ventes de l'entreprise dans le domaine du numérique sont restées fortes dans toutes les régions. L'entreprise continue de s'attendre à une reprise progressive des revenus. Nous ne prévoyons pas un autre arrêt complet, mais nous restons flexibles et sommes prêts à faire face à une augmentation des cas au niveau régional", a déclaré le PDG Jeff Gennette.