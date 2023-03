Macy's bondit à Wall Street avec les perspectives

(Boursier.com) — Macy 's grimpe avant bourse à Wall Street, la chaîne américaine de magasins ayant publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et de solides prévisions. Le groupe table désormais sur un bénéfice annuel ajusté par action allant de 3,67 à 4,11$, pour des revenus logés entre 23,7 et 24,2 milliards de dollars. Pour le quatrième trimestre juste clos, le groupe a affiché un bénéfice dilué par action de 1,83$, un bpa ajusté de 1,88$ et des ventes de 8,3 milliards de dollars en retrait de 4,6% en glissement annuel. Le bénéfice net a été de 508 millions de dollars, contre 742 millions un an avant. Le consensus FactSet était de 1,58$ de bpa ajusté et 8,2 milliards de revenus.