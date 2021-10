MacBook Pro, Airpod 3, streaming musical : toutes les annonces d'Apple

(Boursier.com) — Apple , le géant californien des smartphones, a présenté lundi soir une série de nouveaux produits, dont de nouveaux MacBook Pro et Airpods, à l'occasion d'une "keynote" virtuelle diffusée depuis son siège de Cupertino. Cette nouvelle série d'annonces complète donc le lancement de l'iPhone 13 et de l'Apple Watch 7 en septembre dernier.

A Wall Street, l'action Apple gagnait 1,3% à 146,71$ en séance, après les annonces, alors qu'elle avait commencé la séance sur un recul.

La firme à la pomme a ainsi présenté une nouvelle gamme d'ordinateurs portables MacBook Pro, dotés de ses propres 'puces' M1 Pro et M1 Max, qui remplacent les puces d'Intel qui équipaient la gamme jusqu'ici. Les nouveaux MacPro peuvent être commandés dès ce lundi et seront livrés à partir du 26 octobre. Ils ont eu droit à un nouveau design avec des bordures d'écran affinées, et sont équipés d'une webcam Full HD de 1080 pixels. Le modèle à écran 14 pouces démarre à 1.999$ et celui à 16 pouces à 2.499$ aux Etats-Unis, et respectivement à partir de 2.249 euros et 2.749 euros en France.

Un abonnement de streaming musical à prix cassé

A l'approche des fêtes de fin d'année, la firme à la pomme a aussi présenté la 3e génération de ses écouteurs sans fil, les AirPod 3, ainsi que des versions en nombreuses couleurs de son haut-parleur HomePod Mini.

La dernière annonce majeure concerne un abonnement de streaming musical à 4,99$ par mois à Apple Music, commercialement très agressif vis-à-vis de la concurrence de Spotify ou Deezer, dont les abonnements commencent autour de 10$...