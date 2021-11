MaaT Pharma va présenter des résultats complémentaires de l'essai clinique de phase II et du programme d'accès compassionnel de MaaT013

Résultats de l'essai de Phase II HERACLES sur 24 patients avec une aGvH grade III-IV cortico-résistante à prédominance gastro-intestinale (GI) et du programme EAP chez 52 patients avec une aGvH présentant une composante GI n'ayant pas répondu à plusieurs lignes de thérapies.

MaaT013, le candidat médicament le plus avancé de MaaT Pharma, est une microbiothérapie à écosystème complet (MET) à haute richesse et haute diversité microbienne.