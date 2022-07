MaaT Pharma : une trésorerie suffisante jusqu'au 3e trimestre 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires total de MaaT Pharma pour le 1er semestre 2022 s'élève à 0,5 million d'euros, (0,4 ME pour le 1er semestre 2021. En 2021, le chiffre d'affaires a été facturé à partir de février 2021 alors qu'en 2022, la société bénéficie de 6 mois complets de chiffre d'affaires.

Au 30 juin 2022, le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevait à 38,4 ME (41,1 ME au 31 mars 2022 et 43,3 ME au 31 décembre 2021). La variation nette de la trésorerie sur le 1er semestre 2022 est de 4,9 ME. Cette variation inclut 2,7 ME de nouveaux prêts bancaires avec BNP Paribas et la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (CERA) reçus au cours du 2e trimestre 2022. Des tirages complémentaires à hauteur de 4,4 ME sur les prêts existants signés entre CIC et Bpifrance sont attendus d'ici fin 2022.

La société estime disposer d'une trésorerie suffisante pour couvrir les besoins des programmes de développement jusqu'à la fin du 3e trimestre 2023.

"Le 2e trimestre a été marqué par de nouveaux avancements dans notre pipeline, notamment avec une étape cruciale franchie pour MaaT Pharma. L'annonce de résultats indiquant un profil de sécurité satisfaisant et une bonne colonisation ("engraftment") pour MaaT033, notre 2e candidat-médicament, ouvre des opportunités de marché attractives pour étendre notre développement à une population de patients plus large puisque nous nous concentrons sur la prévention des complications chez les patients recevant une allo-CSH2 mais également pour l'ensemble des tumeurs malignes hématologiques" a déclaré Hervé Affagard, directeur général et co-fondateur de MaaT Pharma.