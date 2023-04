MaaT Pharma : une annonce bien reçue !

(Boursier.com) — MaaT Pharma grimpe de 4,2% à 9,90 euros, alors que la société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) dédiées pour améliorer la survie des patients atteints de cancers, a annoncé que la Food and Drug Administration a levé la suspension clinique et autorisé la demande d'investigation d'un nouveau médicament, ou Investigational New Drug application, soumise par la société pour initier aux États-Unis un essai clinique pivot de Phase 3 ouvert, à un seul bras, évaluant la sécurité et l'efficacité de MaaT013 afin de traiter la maladie aiguë du greffon contre l'hôte (aGvH) à composante gastro-intestinale en traitement de troisième ligne.

En parallèle de la résolution de la suspension clinique avec la FDA, le développement clinique de MaaT013 a considérablement progressé, notamment dans le cadre de l'essai pivot international multicentrique ouvert de Phase 3 (ARES) en cours en Europe, lancé en mars 2022, et grâce à l'accumulation continue de données encourageantes issues du programme d'accès compassionnel. Dans ce contexte, et avant d'initier des activités cliniques aux États-Unis, MaaT Pharma prévoit de consulter la FDA sur les prochaines étapes de la procédure réglementaire afin de permettre aux patients américains d'avoir accès au produit MaaT013 le plus rapidement possible, tout en poursuivant le développement clinique, actuellement en stade avancé, de ce dernier en Europe.

Portzamparc parle d'une "très bonne nouvelle" alors que le marché US est très important pour la société. De quoi rester à l'achat sur le dossier.