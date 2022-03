MaaT Pharma : un premier patient est inclus dans l'étude clinique pivotale de Phase 3 Ares

(Boursier.com) — La société française de biotechnologies MaaT Pharma annonce qu'un 1er patient a été inclus dans le cadre de l'étude clinique pivotale de Phase 3 'Ares' évaluant MaaT013 chez des patients atteints de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte à composante gastro-intestinale (GI-aGvH) et résistants à la fois aux stéroïdes, le traitement standard de première ligne, et au ruxolitinib, utilisé comme traitement de deuxième ligne. L'essai de Phase 3 ouvert, à un seul bras (NCT04769895), évalue la sécurité et l'efficacité de MaaT013, la Microbiome Ecosystem Therapy (MET) à haute richesse et haute diversité de la société, en tant que traitement de troisième ligne chez les patients souffrant de GI-aGvH3.

L'aGvH est une complication sévère qui survient à la suite d'une greffe de moëlle osseuse allogénique et touche, chaque année, environ 10.000 patients dans le monde.

"Le lancement de l'essai pivot de Phase 3 avec MaaT013, notre candidat-médicament le plus avancé, est une étape déterminante pour notre entreprise et pour l'industrie mondiale des thérapies issues du microbiote. Si ARES se révèle être un succès, nous pensons que cette étude pourrait soutenir l'approbation du traitement MaaT013 dans cette indication sévère avec des besoins médicaux non satisfaits importants", déclare Hervé Affagard, co-fondateur et directeur général de MaaT Pharma.

Ares est un essai clinique de Phase 3, multicentrique, international, en ouvert, à un seul bras, évaluant la sécurité et l'efficacité de MaaT013 chez 75 patients âgés de 18 ans et plus, atteints de GI-aGvH de grade II-IV, non-répondeurs aux traitements par stéroïdes et résistants ou intolérants au ruxolitinib. L'essai clinique sera mené dans 40 centres hospitaliers dans l'Union Européenne.

A ce jour, la société a reçu les autorisations réglementaires de la France, l'Allemagne et l'Espagne et l'étude pourrait également être étendue aux Etats-Unis sous réserve d'approbation réglementaire. Les patients éligibles recevront au total 3 doses de MaaT013, sous forme de lavement, sur une période de 10 jours. Le critère d'évaluation principal de l'étude est le taux de réponse globale GI (GI-ORR) au traitement par MaaT013 au 28ème jour. Les critères d'évaluation secondaires comprennent la sécurité et la tolérance de MaaT013 jusqu'à 12 mois, ainsi que le taux de survie globale après 12 mois. Une première revue des données, après le recrutement de la moitié des patients, est attendue en Q1 2023.

Cet essai de Phase 3 s'appuie sur les résultats positifs, précédemment communiqués, issus de l'étude clinique Heracles de Phase 2 de MaaT013 (n=24) et des données de 52 patients ayant bénéficié du programme d'accès compassionnel à MaaT013 en France. L'ensemble de ces résultats ont montré que MaaT013 était globalement bien toléré par cette population de patients fortement immunodéprimée et présentait un bénéfice clinique prometteur avec un impact positif sur les taux de survie globale chez les patients répondant au traitement. A ce jour, plus de 100 patients atteints d'aGvH ont été traités, en toute sécurité, avec MaaT013.