MaaT Pharma : traitement d'un premier patient dans l'essai clinique randomisé de Phase 2b évaluant MaaT033 chez des patients recevant une allo-GCSH

(Boursier.com) — MaaT Pharma, société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem Therapies (MET) visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd'hui que le premier patient a été traité dans le cadre de son essai de Phase 2b (PHOEBUS) évaluant l'efficacité de MaaT033 dans l'amélioration de la survie globale à 12 mois pour les patients atteints d'un cancer du sang ayant reçu une allo-GCSH.

L'essai, une étude internationale, multicentrique, randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo (NCT05762211), sera mené dans 56 sites d'investigation et devrait inclure 387 patients. Il s'agit, à ce jour, du plus grand essai contrôlé randomisé évaluant une thérapie à base de microbiote en oncologie.

"Aujourd'hui marque une étape importante pour nous, puisque notre deuxième produit, MaaT033, entre en Phase 2b dans l'allo-GCSH. L'opportunité de fournir aux patients une gélule qui peut être prise à domicile nous permet non seulement de poursuivre notre mission globale dédiée à améliorer la survie des patients dans de multiples situations, mais aussi de renforcer notre leadership dans le domaine, car nous pensons que ce programme est actuellement le plus avancé dans le microbiote, l'hématologie et l'oncologie", a déclaré Hervé Affagard, directeur général et co-fondateur de MaaT Pharma.

Professeur Florent Malard, professeur d'hématologie à l'hôpital Saint-Antoine et à l'université de la Sorbonne et investigateur principal de l'étude a ajouté : "De plus en plus de preuves indiquent que le déséquilibre intestinal conduit à une mortalité plus élevée dans notre domaine. En ciblant directement la restauration de la richesse du microbiote intestinal des patients recevant des traitements lourds et délétères, notre objectif est d'assurer des fonctions optimales du microbiote, ce qui pourrait conduire à une amélioration et au rétablissement du système hématopoïétique et immunitaire et ainsi améliorer la survie globale".

A ce jour, la société a reçu les autorisations réglementaires de la France et de l'Allemagne, et l'essai clinique sera étendu à des sites dans d'autres pays sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

Objectifs de l'étude :

-Critère d'évaluation principal : Survie globale, évaluée fin 2026.

-Les critères d'évaluation secondaires comprennent l'évaluation de la sécurité et de la tolérabilité avant et après l'allo-GCSH, et l'évaluation de la greffe d'espèces microbiennes bénéfiques provenant de MaaT033.