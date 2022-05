MaaT Pharma tiendra sa première Revue R&D virtuelle le 7 juin

(Boursier.com) — MaaT Pharma, société française de biotechnologie au stade Clinique, pionnière du développement de Microbiome Ecosystem Therapies dédiées à l'amélioration de la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd'hui la tenue de sa première Revue 'R&D' à l'intention des analystes et des investisseurs qui se déroulera virtuellement le mardi 07 juin 2022 de 16h00 CEST (10h00 EST) à 18h00 CEST (12h00 EST).

A cette occasion, les intervenants de MaaT Pharma évoqueront le potentiel du microbiote à améliorer les traitements du cancer, ainsi que les résultats cliniques les plus récents de MaaT013 et MaaT033. Ils présenteront également la plateforme technologique propriétaire de la société, la nouvelle génération de produits MaaT03X et la construction de la plus grande usine cGMP de fabrication de thérapies à écosystèmes complets issues du microbiote en Europe.

En parallèle des interventions menées par l'équipe dirigeante de MaaT Pharma, plusieurs présentations seront réalisées par des experts scientifiques et médicaux de renommée internationale :

Dr. Joël Doré - Directeur de Recherche, INRAE, Directeur Scientifique de MetaGenoPolis, Conseiller Scientifique de MaaT Pharma, France

Pr. Ernst Holler, M.D. - Professeur Senior en allo-HSCT clinique et expérimentale, Département de médecine interne, Centre hospitalier universitaire de Regensburg, Allemagne

Pr. Florent Malard, M.D. - Professeur d'hématologie à l'hôpital Saint Antoine (AP-HP) et à Sorbonne Université, France

Pr. Mohamad Mohty, M.D. - Professeur à Sorbonne Université et Chef du service d'hématologie clinique et de thérapie cellulaire à l'hôpital Saint-Antoine (AP-HP), France

Pr. Hassane Zarour, M.D. - Professeur de médecine, d'immunologie et de dermatologie à l'Université de Pittsburg, Chaire James et Frances McGlothlin de recherche sur l'immunothérapie dans le mélanome