MaaT Pharma : sans réaction

(Boursier.com) — MaaT Pharma reste stable sur les 9 euros ce mercredi, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires, issu de son programme d'accès compassionnel, de 0,4 million d'euros pour le trimestre 2022 se terminant le 30 septembre 2022, soit un chiffre d'affaires de 0,9 ME depuis le début de l'année, contre 0,2 ME pour le même trimestre en 2021 et 0,6 ME de chiffre d'affaires pour les 9 mois clos le 30 septembre 2021.

Au 30 septembre 2022, le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de MaaT Pharma s'élevait à 40,3 ME (38,4 ME au 30 juin 2022 et 43,3 ME au 31 décembre 2021). La variation nette de la trésorerie sur le 3e trimestre est de 1,9 ME. Cette augmentation est corrélée à/au :

- réception d'un financement net de 4,3 ME issus de prêts bancaires de la banque CIC et de Bpifrance ;

- financement perçu dans le cadre du Crédit d'Impôts Recherche (CIR) relatif aux dépenses de 'R&D' pour l'année complète 2021 d'un montant de 2 ME;

- financement des opérations et des programmes de développement en cours à hauteur de 4,4 ME.

"MaaT Pharma continue de suivre sa feuille de route en maintenant son horizon de trésorerie" commente Portzamparc. "D'un point de vue clinique, 3 programmes cliniques sont en cours et promettent des premiers résultats dès le S1 2023... Avant cela, la société a été sélectionnée pour présenter ses avancées cliniques sur MaaT013 à l'occasion de la prestigieuse conférence de l'American Society of Hematology (ASH) le 10 décembre prochain. Nous réitérons notre recommandation 'Acheter' avec un TP de 19,6 euros" conclut l'analyste.