MaaT Pharma rejoint MTIG

(Boursier.com) — La société de biotechnologies MaaT Pharma devient membre du Microbiome Therapeutics Innovation Group (MTIG). Le MTIG est une coalition d'entreprises dédiées à la recherche et au développement de médicaments issus du microbiote approuvés par la FDA et de produits basés sur le microbiote, permettant de répondre aux besoins médicaux non satisfaits, d'améliorer les résultats cliniques pour les patients et de réduire les coûts de santé.

