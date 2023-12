MaaT Pharma reçoit un financement de l'Etat

(Boursier.com) — La société de biotechnologies, MaaT Pharma, a annoncé que son essai de Phase 2b en cours, appelé Phoebus, visant à évaluer MaaT033 pour améliorer la survie globale des patients recevant une allo-GCSH, a été sélectionné pour un financement en réponse à l'appel à projets "Innovation en biothérapie et bioproduction " de la Stratégie d'accélération " Biothérapies et bioproduction de thérapies innovantes", et opéré par Bpifrance, (projet appelé : METALLO).

Le programme MaaT033 de MaaT Pharma est un projet ambitieux qui cible un marché large pour MaaT033 qui est destiné à être utilisé dans un cadre chronique et ambulatoire pour les patients recevant une allo-GCSH lors d'un traitement pour un cancer du sang.

MaaT Pharma devrait recevoir un financement totalisant 7,4 millions d'euros pour un projet de 16,4 ME sur une période de 23 mois.

En parallèle, la société a restructuré le financement accordé en 2021 dans le cadre de France Relance pour son projet METIO en immuno-oncologie. Cette restructuration n'a aucun impact sur le développement du programme d'immuno-oncologie de la Société, et MaaT Pharma progresse comme prévu dans son développement préclinique et clinique en immuno-oncologie.

MaaT Pharma est actuellement en phase de recherche d'autres sources de financement en dettes ou en capitaux propres ou via des opérations de partenariat afin de compléter ses besoins en fonds de roulement et de financer ses dépenses d'exploitation au-delà du 2e trimestre 2024, actuel horizon de fin de trésorerie.