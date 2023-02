MaaT Pharma réalise une augmentation de capital d'environ 12,7 ME avec le soutien de ses actionnaires principaux

(Boursier.com) — MaaT Pharma, société française de biotechnologie au stade clinique, pionnière du développement de Microbiome Ecosystem Therapies (MET) dédiées à l'amélioration de la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd'hui le succès d'une augmentation de capital d'environ 12,7 millions d'euros souscrite par ses principaux actionnaires, Seventure Partners, Fonds PSIM représenté par Bpifrance Investissement, Biocodex, Invus, Céleste Management, Skyviews Life Sciences et Tocqueville.

Les fonds levés contribueront ainsi à financer le développement de la bioproduction de la Société et les essais cliniques en cours et à venir.

Hervé Affagard, directeur général et co-fondateur de MaaT Pharma, a déclaré : "Nous sommes très heureux de la réussite de cette augmentation de capital, et du soutien fort de nos investisseurs actuels. Cette opération met MaaT Pharma en très bonne position pour assurer la mise en oeuvre de ses programmes cliniques en cours et à venir, mais également pour poursuivre nos efforts visant à obtenir des financements non dilutifs. C'est également une étape majeure nous permettant de renforcer, encore davantage, nos processus de bioproduction en ligne avec les retours récents et encourageants de la FDA qui nous rapproche de notre objectif d'initier l'évaluation clinique de nos programmes aux Etats-Unis parallèlement aux programmes cliniques en cours en Europe".

Impact sur l'horizon de trésorerie et utilisation du produit de l'émission

Le produit brut de l'augmentation de capital s'élève à 12.680.000 euros. La visibilité financière de la Société sera prolongée du quatrième trimestre 2023 jusque dans le courant du deuxième trimestre 2024. La société prévoit d'utiliser le produit de l'augmentation de capital, ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie existants, pour consolider les capacités de bioproduction et renforcer les ressources réglementaires afin de soutenir l'objectif de la Société d'initier l'évaluation clinique aux Etats-Unis, sous réserve de la levée de l'avis de suspension clinique, et également pour poursuivre les développements cliniques en cours pour MaaT013 et MaaT033 ainsi que les besoins généraux de la Société.