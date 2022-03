MaaT Pharma présentera des données cliniques prometteuses pour MaaT013 lors de la 48ème rencontre annuelle de l'EBMT

(Boursier.com) — MaaT Pharma, société française de biotechnologies en stade clinique avancé, pionnière dans le développement de médicaments dans la restauration du microbiote intestinal pour améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd'hui que des résultats prometteurs issus de son essai clinique de Phase 2 HERACLES (NCT03359980, n=24) et de son programme d'accès compassionnel (EAP, n=52) pour son candidat-médicament microbiote le plus avancé, MaaT013, seront exposés à l'occasion d'une présentation orale lors de la 48ème rencontre annuelle de l'European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT 2022), qui se tiendra virtuellement du 19 au 23 mars 2022.

Les données ont été présentées à l'American Society of Hematology en décembre 2021 et ont démontré que le traitement par MaaT013 de patients ayant développé une GI-aGvH à la suite d'une transplantation de cellules souches hématopoïétiques présentait un taux de réponse gastro-intestinale globale (GI-ORR) prometteur dans les deux groupes. Le taux de réponse global GI-ORR observé au jour 28 était de 38% dans l'essai HERACLES, dont 5 patients en réponse complète (21%) et de 58% en EAP, dont 17 patients en réponse complète (33%). Le taux de survie à 12 mois pour les patients répondeurs au traitement était de 44% pour HERACLES et 59% pour l'EAP.

Les résultats seront présentés virtuellement et en direct par le docteur Florent Malard, Hématologue à l'Hôpital Saint-Antoine et professeur agrégé à Sorbonne Université, qui a participé à l'essai clinique HERACLES.