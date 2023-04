MaaT Pharma présentera des données cliniques pour MaaT013 et MaaT033 lors de la 49ème rencontre annuelle de l'EBMT

(Boursier.com) — MaaT Pharma, société française de biotechnologies en stade clinique avancé, pionnière dans le développement de Microbiome Ecosystem Therapies (MET) dédiées pour améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd'hui que des données cliniques prometteuses en lien avec ses deux candidats-médicaments, MaaT013 et MaaT033, feront l'objet de deux présentations orales par le Pr. Florent Malard, professeur d'hématologie à l'hôpital Saint-Antoine et à Sorbonne Université, lors de la 49ème rencontre annuelle de l'European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT 2023) qui se tiendra du 23 au 26 avril 2023, sous un format hybride à Paris, France.

La réunion annuelle de l'EBMT, événement de premier plan en Europe, est dédiée au partage de contenu scientifique de très haut niveau dans le domaine de la transplantation et de la thérapie cellulaire. Les interventions orales présenteront les données précédemment partagées lors du Congrès de l' American Society of Hematology en décembre 2022.

Principaux résultats cliniques obtenus avec MaaT013 dans le cadre du programme d'accès compassionnel en France (Early Access Program ou "EAP") chez 81 patients traités

Les résultats cliniques ont démontré un taux de réponse globale (GI-ORR) de 56%, dont 30 patients en réponse complète (37%), 11 patients en très bonne réponse partielle (14%) et 4 patients en réponse partielle (5%) chez les patients atteints de GI-aGvH 28 jours après l'initiation du traitement ; la survie globale à 12 mois était de 59% chez les patients ayant répondu au traitement avec MaaT013.

Un taux de réponse globale de 65% a été observé chez 31 patients traités avec MaaT013 comme traitement de 3e ligne, après échec du traitement de 2e ligne par ruxolitinib. Dans ce groupe qui a répondu au traitement par MaaT013, le taux de survie à 12 mois était de 74%. Une population similaire de patients reçoit actuellement un traitement dans le cadre de l'essai clinique pivot de phase 3 ARES de MaaT Pharma en cours en Europe.