Maat Pharma : plusieurs conférences scientifiques en vue

(Boursier.com) — La société française de biotechnologie au stade clinique, pionnière du développement de Microbiome Ecosystem Therapies (MET) dédiées à l'amélioration de la survie des patients atteints de cancers, Maat Pharma, annonce la participation des membres du comité de direction et de l'équipe scientifique à plusieurs conférences investisseurs et scientifiques prévues en novembre.

Les détails des conférences sont précisés ci-dessous :

Conférences scientifiques

- 8-10 novembre: 9e édition du congrès International Human Microbiome Consortium (IHMC)

- 9-11 novembre: 21e congrès de la Société Francophone de Greffe de Moelle et de Thérapie Cellulaire (SFGM-TC)

Conférences Investisseurs

- 14 novembre- 7e conférence annuelle InveEUR$tival Showcase - LSX Leaders en partenariat avec Jefferies

- 29 novembre- Investir Day : Siân Crouzet, Directrice administrative et financière de MaaT Pharma et Dr Savita Bernal, Directrice marketing et commerciale de MaaT.