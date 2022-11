MaaT Pharma organise un webcast investisseurs en marge de la conférence ASH 2022

(Boursier.com) — MaaT Pharma, société française de biotechnologie au stade clinique, pionnière du développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) dédiées à l'amélioration de la survie des patients atteints de cancers, annonce l'organisation d'un webcast dédié aux investisseurs qui se tiendra le lundi 12 décembre 2022 à 18h00 (CET) / 12h00 (EST) afin de commenter les données cliniques présentées lors de la 64ème rencontre annuelle de l'American Society of Hematology (ASH) et de réaliser également un point d'étape sur son développement pour ses actionnaires et la communauté financière.

Le webcast détaillera les données cliniques partagées pendant la conférence, lors d'une présentation orale le 10 décembre prochain portant sur MaaT013, le candidat-médicament le plus avancé de la Société, utilisé en thérapie de rattrapage chez 81 patients atteints de GI-aGvH et résistants aux traitements, dans le cadre du programme d'accès compassionnel (EAP) en France et intégrera également les résultats détaillés de l'étude clinique de Phase 1b évaluant MaaT033 chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë présentés sous la forme d'un poster.