MaaT Pharma obtient les autorisations d'essais cliniques d'évaluation de MaaT033 dans deux indications

(Boursier.com) — MaaT Pharma reçoit deux autorisations réglementaires pour ses deux demandes d'essais cliniques d'évaluation de MaaT033 en Europe, dans deux indications thérapeutiques.

D'une part, MaaT Pharma a reçu les autorisations réglementaires françaises et allemandes pour initier son étude de Phase 2b évaluant MaaT033 dans l'amélioration de la survie des patients recevant une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques (allo-GCSH).

Les autorités françaises et allemandes de réglementation des médicaments, l'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé) et le BfArM (Bundesinstitut für Arnzeimittel und Medizinprodukte) ont respectivement approuvé la demande pour le lancement de l'essai clinique de Phase 2b randomisé, en double aveugle, et contrôlé par placebo, évaluant MaaT033 dans l'amélioration de la survie des patients atteints de tumeurs hématologiques malignes et recevant une allo-GCSH.

D'autre part, la société a également reçu l'autorisation de l'ANSM, l'agence réglementaire française, pour l'initiation de son étude pilote de Phase 1b évaluant MaaT033 pour ralentir la progression de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

L'étude pilote de Phase 1b, appelée IASO, est développée avec des experts du réseau SLA (FILSLAN et ACT4ALS-MND) et avec le soutien de Tous en Selles contre la SLA, association française de patients. L'étude inclura jusqu'à 15 patients ayant eu leur premier déficit moteur depuis 6 à 24 mois. Les principaux critères d'évaluation sont la sécurité et la tolérabilité de doses multiples de MaaT033. Les résultats de l'étude sont attendus pour le premier semestre 2024.

La société communiquera sur l'inclusion du 1er patient dans chaque étude, prévue pour le milieu de l'année 2023.