Maat Pharma : nomination à la direction scientifique

(Boursier.com) — La société française de biotechnologie Maat Pharma, pionnière du développement de Microbiome Ecosystem Therapies (MET) dédiées à l'amélioration de la survie des patients atteints de cancers, annonce la nomination du Dr. Nathalie Corvaïa au poste de Directrice Scientifique. Elle possède plus de 20 années d'expérience dans la direction de programmes de recherche et développement de médicaments en oncologie ainsi que leur progression vers les essais cliniques. Elle aura la responsabilité de la stratégie de R&D non clinique de MaaT Pharma, incluant la supervision de gutPrin, la plateforme propriétaire basée sur l'IA de conception et de développement des médicaments MET de la Société.

Avant de rejoindre MaaT Pharma, Dr Corvaïa était responsable de la recherche en immuno-oncologie au Centre d'immunologie Pierre Fabre (CIPF) en France, où elle était chargée des activités de recherche de l'institut en immuno-oncologie, du développement de produits en phase préclinique jusqu'à l'entrée en phase 1, y compris la production de ces derniers aux normes BPF5, notamment les produits biologiques et vivants.