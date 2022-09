MaaT Pharma : message reçu

(Boursier.com) — Maat Pharma monte de 4,7% ce vendredi à 8,38 euros. Pour le premier semestre, le chiffre d'affaires du groupe était de 0,5 ME et la position de trésorerie de 38,4 ME au 30 juin 2022. Le S1 de MaaT Pharma est jugé "très satisfaisant et la société a tenu le calendrier clinique qu'elle avait fixé lors son IPO" commente Portzamparc.

"Par ailleurs, la consommation de trésorerie est également en ligne avec le plan et devrait permettre de tenir encore au moins un an" poursuit l'analyste... "De nombreux jalons restent à valider au cours des prochains trimestres, notamment la fin de la construction de la nouvelle usine en collaboration avec Skyepharma. Nous réitérons notre recommandation 'Acheter' en visant un cours de 19,60 euros" conclut Portzamparc.