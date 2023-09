MaaT Pharma : les investissements en R&D alourdissent les comptes

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires MaaT Pharma s'élève à 1,4 million d'euros au 1er semestre 2023, comparé à 0,5 ME au 30 juin 2022, reflétant ainsi l'augmentation des demandes des médecins et le traitement d'un nombre plus conséquent de patients.

Le résultat opérationnel ressort à -8,5 ME (-7,4 ME sur le 1er semestre 2022). Cette baisse du résultat opérationnel reflète l'augmentation des dépenses de R&D qui sont passées de 7,3 ME pour le 1er semestre 2022 à 9,7 ME en 2023.

Le résultat net ressort à -8,4 ME au 30 juin (-7,4 ME au 30 juin 2022), reflétant le développement de la société notamment les investissements en R&D.

Au 30 juin, le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevait à 35,1 ME (35,2 ME au 31 décembre 2022). Le total de la dette (y compris la dette des loyers) ressort à 13 ME au 30 juin 2023, dont 0,6 ME au titre des prêts garantis par l'Etat (PGE).

MaaT Pharma estime disposer d'une trésorerie suffisante pour couvrir les besoins des programmes de développement jusqu'au courant du 2e trimestre 2024.

"Au cours du 1er semestre 2023, nous avons posé des bases solides pour notre développement clinique et la mise à l'échelle industrielle de la production. En ce qui concerne MaaT013, notre produit le plus avancé en hémato-oncologie, la levée de la suspension de la FDA et la prochaine revue du DSMB pour notre essai de Phase 3 représentent des étapes charnières dans notre développement. De plus, notre 2e actif, MaaT033, a reçu la désignation de médicament orphelin de la part de l'EMA, soulignant le besoin médical pour améliorer les traitements en GCSH. Atteindre ces étapes significatives témoigne de l'engagement permanent de MaaT Pharma en faveur du progrès et de l'innovation", déclare Siân Crouzet, Directrice Administrative et Financière de MaaT Pharma. "Ces réalisations contribuent également aux tendances positives globales dans le domaine du microbiote à l'échelle mondiale, comme en témoignent les récentes données cliniques positives de l'industrie et l'approbation par les autorités réglementaires d'un troisième médicament issu du microbiote".