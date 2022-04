MaaT Pharma : lancement d'un nouvel essai clinique

(Boursier.com) — MaaT Pharma, société française de biotechnologies en stade clinique avancé, pionnière dans le développement de médicaments dans la restauration du microbiote intestinal pour améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd'hui le lancement d'un essai clinique de Phase 2a promu par l'AP-HP, évaluant MaaT013, le candidat-médicament microbiote le plus avancé de MaaT Pharma, en association avec des inhibiteurs de points de contrôle immunitaires (ICI), l'ipilimumab (Yervoy) et le nivolumab (Opdivo), traitements de référence de première ligne des patients avec un mélanome métastatique.

L'étude clinique de Phase 2a est coordonnée par le Professeur Franck Carbonnel, professeur de gastro-entérologie à l'hôpital du Kremlin Bicêtre à Villejuif, et est réalisée en collaboration avec l'INRAE et l'Institut Gustave Roussy. Cette étude randomisée et contrôlée par placebo devrait recruter 60 patients en France. Le critère principal d'évaluation concerne la sécurité, et le critère secondaire évaluera la capacité de MaaT013 à améliorer la réponse aux ICI, en lien avec son impact sur la composition du microbiote intestinal du patient. Les patients seront tirés au sort pour recevoir soit MaaT013 en combinaison avec les deux ICI, soit un placebo avec les deux ICI. MaaT Pharma met à disposition le candidat-médicament MaaT013 et son placebo pour cette étude, et réalisera les analyses du microbiote des patients en utilisant sa plateforme propriétaire gutPrint. Cette étude clinique est enregistrée et apparaît sur clinicaltrials.gov.

Plusieurs études suggèrent que la richesse et la diversité du microbiote intestinal sont des prédicteurs de la réponse au traitement par ICI3 chez les patients avec des tumeurs solides. Notamment, dans deux études récentes réalisées chez des patients atteints de mélanome, le transfert de microbiote fécal de patients répondeurs aux ICI a permis de restaurer la réponse chez certains patients ayant suivi le même traitement, et initialement non-répondeurs