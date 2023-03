MaaT Pharma : la trésorerie et les équivalents de la trésorerie s'élevaient à 35,2 millions d'euros au 31/12

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de MaaT Pharma est de 1,4 million d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, incluant les indemnités perçues dans le cadre du programme d'accès compassionnel en France, et pour lequel des données ont été présentées lors de la rencontre annuelle de l'American Society of Hematology en décembre 2022. La marge brute générée par le programme d'accès compassionnel s'élève à 1,1 million d'euros.

Le résultat opérationnel s'élève à -13,6 millions d'euros comparé à -8,9 millions d'euros en 2021, soit une augmentation de 4,7 millions d'euros sur l'année.

Cette augmentation reflète l'augmentation des dépenses en recherche et développement qui passent de 9,1 millions d'euros en 2021 à 14,3 millions d'euros en 2022, soit une hausse de 5,2 millions d'euros en cohérence avec l'avancement des programmes cliniques.

Les autres revenus d'un montant de 4,1 millions d'euros comprennent le crédit d'impôt recherche qui s'élève à 3,2 millions d'euros, soit une augmentation de 1,2 million d'euros par rapport à l'année précédente, qui était de 2 millions d'euros, en cohérence avec la croissance de l'activité en recherche et développement.

Les charges administratives s'élèvent à 4,1 millions d'euros par rapport à 2,7 millions d'euros en 2021 ce qui reflète la structuration de la société à la suite de sa cotation sur le marché réglementé Euronext Paris et pour soutenir les différents programmes cliniques et R&D.

Le résultat net ressort à -13,7 millions d'euros au 31 décembre 2022 contre -9 millions d'euros au 31 décembre 2021.

L'effectif moyen annuel a progressé de 33 en 2021 à 43 en 2022 avec un renforcement des effectifs au sein des équipes cliniques et scientifiques, mais également des départements 'R&D' et techniques ainsi qu'aux affaires réglementaires.

Au 31 décembre 2022, la trésorerie et les équivalents de la trésorerie de la société s'élevaient à 35,2 millions d'euros contre 38,4 millions d'euros au 30 juin 2022 et 43,3 millions d'euros au 31 décembre 2021.