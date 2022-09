MaaT Pharma : la position de trésorerie était de 38,4 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Pour le premier semestre, le chiffre d'affaires de MaaT Pharma était de 0,5 ME et la position de trésorerie de 38,4 ME au 30 juin 2022.

Les jalons atteints dans les programmes cliniques et de production pour ce premier semestre 2022 sont :

-Lancement d'une étude pivot de Phase 3, à bras unique et ouvert, évaluant MaaT013 dans la maladie aiguë du greffon contre l'hôte en Europe au premier trimestre 2022

-Lancement d'un essai de Phase 2a, promu par l'AP-HP, évaluant MaaT013 en combinaison avec des immunothérapies chez des patients atteints de mélanomes métastatiques au deuxième trimestre 2022

-Complétion d'un essai clinique de Phase 1b destiné à définir le dosage du produit MaaT033 en hémato-oncologie et publication des principaux résultats positifs

-Partenariat avec Skyepharma afin de construire une usine de production aux normes BPF exclusivement dédiée aux candidats-médicaments microbiote.