Maat Pharma : l'horizon de trésorerie court jusqu'au 2e trimestre 2024

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2023, Maat Pharma réalise un chiffre d'affaires de 0,7 million d'euros (0,3 ME pour la même période en 2022). Cette augmentation significative reflète une demande croissante sur la période, de l'utilisation du produit MaaT013 dans le cadre du programme d'accès compassionnel en Europe.

Au 31 mars 2023, le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevait à 40,7 ME (35,2 ME au 31 décembre 2022). Cette augmentation nette de trésorerie de 5,5 ME au cours du 1er trimestre 2023 s'explique par l'augmentation de capital de 12,7 ME réalisée en février 2023, partiellement compensée par le financement des opérations de 7,2 ME reflétant la montée en puissance des développements cliniques en cours.

La levée de fonds prolonge l'horizon de trésorerie du 4e trimestre 2023 jusque dans le courant du 2e trimestre 2024.

"Le début de 2023 a été marqué par une étape majeure dans le développement clinique de MaaT Pharma, à savoir la levée de la suspension clinique par la FDA, annoncée le 24 avril dernier, pour la demande d'autorisation d'essai de Phase 3 évaluant MaaT013, médicament microbiote basé sur la technologie de pooling", rappelle Maat Pharma.