MaaT Pharma : l'AEM a accordé la désignation de médicament orphelin à MaaT033 visant à améliorer la survie globale des patients ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques

(Boursier.com) — MaaT Pharma, société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem Therapies (MET) visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a accordé à MaaT033 la désignation de médicament orphelin visant à améliorer la survie globale des patients recevant une allo-GCSH et a reconnu le bénéfice significatif que MaaT033 pourrait ainsi amener à cette population de patients.

Il s'agit de la première désignation de médicament orphelin accordée à MaaT033 et de la troisième à ce jour pour la Société, qui a déjà obtenu le statut de médicament orphelin pour MaaT013 aux États-Unis et en Europe.

"La décision de l'EMA d'accorder la désignation de médicament orphelin à MaaT033, notre deuxième médicament au stade clinique et le premier d'une nouvelle classe thérapeutique, reconnaît le besoin de nouvelles options de traitement pour les patients atteints de tumeurs liquides et souligne le potentiel des médicaments issus du microbiote, consolidant ainsi la valeur de nos actifs cliniques", a déclaré Philippe Moyen, directeur des opérations de MaaT Pharma. "Nous sommes impatients de poursuivre la collaboration avec les agences réglementaires afin d'accélérer le développement de thérapies issues du microbiote innovantes en toute sécurité."