MaaT Pharma : introduction en bas de fourchette

(Boursier.com) — MaaT Pharma SA -société française de biotechnologies en stade clinique avancé, pionnière dans le développement de médicaments dans la restauration du microbiote intestinal pour améliorer la survie des patients atteints de cancers- annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Le conseil d'administration de MaaT Pharma a fixé le prix de l'offre à 13,50 euros par action, sur une fourchette indicative de prix comprise entre 13,50 euros et 16,50 euros par action.

MaaT Pharma réalise une augmentation de capital de 31,5 ME via l'émission de 2.333.333 actions ordinaires nouvelles, sans exercice de la clause d'extension. Le produit net de l'offre (hors Option de Surallocation) s'élève à 28,9 ME.

L'augmentation de capital pourra être portée à environ 36,2 ME en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Le nombre d'actions ordinaires allouées dans le cadre de l'Offre se répartit comme suit :

- 1.876.666 actions ordinaires allouées dans le cadre du placement global auprès d'investisseurs institutionnels français et étrangers (Placement Global), représentant environ 25,3 ME, soit 80,4 % du nombre total de titres alloués ;

- 456.667 actions ordinaires allouées dans le cadre de l'offre à prix ouvert (OPO) représentant environ 6,2 ME, soit 19,6% du nombre total de titres alloués.

La capitalisation boursière de MaaT Pharma s'élèvera à environ 128,4 ME à l'issue de l'introduction en bourse.

Le flottant représente 8,7% du capital de la société, et pourra être porté à environ 11,9% du capital en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation (sur une base non diluée).

Le règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global est prévu le 5 novembre. Les actions seront admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris à compter du 8 novembre, sous le code ISIN : FR0012634822 et le mnémonique : MAAT.

MaaT Pharma sera éligible au PEA-PME et bénéficie du label "Entreprise innovante" par Bpifrance.