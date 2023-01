(Boursier.com) — MaaT Pharma fait le point sur son développement et souligne les progrès, les ajustements en termes de développement clinique ainsi que les étapes de développement clés de la société prévues pour 2023.

"MaaT Pharma a franchi des étapes cliniques importantes au cours de l'année 2022 et notamment dans le développement de son portefeuille de produits avec le lancement de deux essais cliniques pour son candidat-médicament le plus avancé, MaaT013 en onco-hématologie (Phase 3) et en immuno-oncologie (Phase 2a). L'année 2022 a représenté un tournant pour l'industrie mondiale du microbiote avec les premières approbations réglementaires obtenues de la FDA aux États-Unis et de la TGA en Australie pour des médicaments issus du microbiote", a déclaré Hervé Affagard, directeur général et cofondateur de MaaT Pharma, qui poursuit : "Malgré des conditions de marché difficiles, nous continuons à faire progresser notre science et notre technologie pionnières. Nous restons fortement impliqués auprès des patients atteints de maladies graves afin de leur proposer de nouvelles options thérapeutiques mais également auprès de nos actionnaires en continuant à créer de la valeur. 2023 sera une année avec des points d'inflexion stratégiques nous demandant d'agir de manière décisive pour atteindre nos objectifs. Nous remercions nos investisseurs pour leur soutien tout au long de cette année et leur confiance dans notre capacité à poursuivre le développement de l'entreprise".

Des études récentes ont souligné l'importance de l'axe microbiote-intestin-cerveau et le rôle joué par le microbiote intestinal dans les maladies neurologiques. Il a notamment été observé que les patients atteints de troubles neurodégénératifs présentent à la fois des symptômes gastro-intestinaux et au niveau du système nerveux central (SNC).

MaaT Pharma a ainsi décidé d'étendre sa recherche scientifique à la SLA, ce qui pourrait ouvrir la voie pour une approche dédiée pour plusieurs maladies neurodégénératives. La société s'appuie sur le profil de sécurité élevé confirmé de ses produits MET natifs (MaaT033/MaaT013), mais également sur les modes d'actions inhérents aux produits, à savoir la modulation immunitaire/les propriétés anti-inflammatoires et leur rôle central pour maintenir l'homéostasie. S'appuyant sur 12 mois d'évaluation en termes de faisabilité réalisée par l'équipe "Discovery" de MaaT Pharma, la société prévoit d'initier au 1er semestre 2023 une étude pilote de Phase 1b dans la SLA évaluant MaaT033 pour ralentir la progression de la maladie. L'étude recrutera jusqu'à 15 patients qui présentent un premier déficit moteur depuis au moins 6 mois et jusqu'à 24 mois au moment de l'inclusion dans l'essai.

L'extension à une nouvelle indication renforce le fort potentiel de MaaT033 comme traitement adjuvant et de maintenance dans les maladies aiguës ou chroniques. Les résultats de l'essai pilote sont attendus au cours du premier semestre 2024. Si ce premier essai est concluant, la société pourrait étendre son développement à d'autres maladies chroniques/immuno-inflammatoires au fur et à mesure que MaaT Pharma recueille des données et renforce sa connaissance approfondie du mécanisme d'action.

Le financement de l'essai est déjà assuré et le programme a été conçu pour minimiser le risque et ne pas impacter les programmes les plus avancés de la société en oncologie. Les critères d'évaluation principaux sont la sécurité et la tolérance de doses multiples de MaaT033, mais également 'évolution de la composition du microbiote intestinal et l'identification de biomarqueurs sensibles au traitement avant d'envisager une étude d'efficacité randomisée et contrôlée de plus grande envergure.

La future usine

MaaT Pharma poursuit actuellement la construction de sa future usine de production, en partenariat avec Skyepharma. L'usine de 1.600m2 permettra à la société de répondre à ses besoins jusqu'à 2034 en termes d'essais cliniques et pour la phase de commercialisation de ses produits MET natifs (MaaT013 & MaaT033), mais également pour la R&D et la production des lots cliniques des produits co-cultivés, MaaT03x. Le financement est assuré et l'installation est prévue pour le milieu de l'année 2023.

Projets de financement et mise à jour de la trésorerie

Après un examen approfondi de ses programmes en cours, et plus précisément le décalage pour l'entrée en clinique de MaaT03x de 2023 à 2024, et des économies sur les dépenses discrétionnaires, MaaT Pharma a optimisé et réorganisé ses priorités opérationnelles lui permettant de prolonger sa visibilité financière jusqu'à la fin du 4e trimestre 2023, en comparaison d'une visibilité à la fin du 3e trimestre 2023 comme annoncé précédemment. Plusieurs options sont en cours d'évaluation par la société afin de lui permettre de financer les opérations et de rapprocher ses produits en phase avancée vers le lancement commercial. L'accent est mis sur les financements dilutifs et non dilutifs, y compris les accords de partenariats. La société est convaincue du soutien continu et de longue date de ses investisseurs historiques.