MaaT Pharma : évaluation positive de MaaT033 dans la SLA

(Boursier.com) — La société de biotechnologies MaaT Pharma annonce que le DSMB a examiné les données de sécurité portant sur les 8 premiers patients atteints de Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) et traités avec MaaT033 dans le cadre de l'essai clinique IASO. Le DSMB a recommandé que l'essai se poursuive sans modifications.

Le DSMB, composé de 4 experts indépendants, parmi lesquels figure un représentant d'une association de patients atteints de SLA, a conclu que la sécurité était bonne. Plus précisément, il est à noter qu'aucun événement indésirable grave ou sévère n'a été observé et qu'aucun événement infectieux ne peut être relié à MaaT033. Les résultats préliminaires renforcent la confiance dans la sécurité de MaaT033, un candidat-médicament produit en combinant le microbiote de plusieurs donneurs selon un processus de " pooling ".

MaaT033 est actuellement évalué, dans un contexte chronique, dans une étude pilote de Phase 1b (NCT05889572) dans la SLA (également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig aux Etats-Unis et de maladie de Charcot dans les pays francophones). La société a développé l'essai clinique avec les experts académiques français FILSLAN/ ACT4ALS-MND et en collaboration avec l'association française de patients Tous en Selles contre la SLA. Les données sont désormais attendues au début du second semestre 2024.

Pour rappel, MaaT033 est également évalué dans l'essai de Phase 2b PHOEBUS (NCT05762211), le plus large à ce jour en Europe pour une thérapie issue du microbiote en oncologie, dédié à l'amélioration de la survie des patients atteints de cancers du sang recevant une greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) allogéniques.