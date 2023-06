MaaT Pharma : du nouveau au Conseil d'administration

(Boursier.com) — La société de biotechnologies MaaT Pharma annonce de nouvelles nominations au sein de son Conseil d'Administration et de son équipe de direction...

Au Conseil d'Administration

- Karim Dabbagh, PhD, est nommé Président et administrateur indépendant, succédant à Jean-Marie Lefèvre qui continuera à siéger en tant que membre du Conseil d'Administration. Basé aux États-Unis, Karim Dabbagh, président et directeur général de Second Genome Inc., est reconnu pour son travail novateur dans la science du microbiote. Ancien cadre chez Pfizer et Roche, il apporte une forte expérience dans le développement pharmaceutique.

- Nadia Kamal, PhD, directrice des divisions Technologie, Santé et Innovation au sein d'Harmonie Mutuelle, a été nommée administratrice indépendante et présidente du Comité RSE. Nadia Kamal apporte une vaste expérience en matière de responsabilité sociale des entreprises ainsi qu'une solide expertise dans l'engagement auprès des patients et la promotion de l'innovation.

- L'ensemble des autres administrateurs et observateurs ont été réélus pour un mandat supplémentaire d'un an. Plus d'informations disponibles sur le site internet de la société.

Evolutions au sein de l'équipe de direction

- Nomination du Pr. Gervais Tougas en tant que directeur médical par intérim (CMO) : avec le soutien du Dr. Emilie Plantamura, directrice du développement clinique, le Pr. Tougas supervisera la stratégie médicale notamment dans le cadre du parcours d'enregistrement de MaaT Pharma en hémato-oncologie et dans la phase clinique en immuno-oncologie. Avant de rejoindre MaaT Pharma, Gervais Tougas a occupé pendant près de 20 ans le poste de directeur médical et de la sécurité des patients au sein de Novartis.

- Nomination de Philippe Moyen en tant que directeur des opérations (COO) : ancien vice-président des opérations techniques et commerciales de PTC Therapeutics Inc., Philippe Moyen apporte plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et des biotechnologies.

- Guilhaume Debroas, PhD, rejoint la société en tant que responsable des Relations Investisseurs. Son expertise approfondie dans le domaine de la biotechnologie et son solide réseau permettront à la Société de renforcer la communication avec la communauté financière.

Grâce à ces évolutions, la société est "confiante dans sa capacité à accélérer sa croissance, à proposer aux patients des médicaments innovants issus du microbiote et à créer de la valeur pour ses actionnaires".

En retour d'Assemblée générale annuelle, MaaT Pharma indique que toutes les résolutions présentées ont été adoptées conformément aux recommandations du Conseil d'administration, y compris les résolutions (14 à 19) relatives à la politique de rémunération des dirigeants pour l'exercice 2023.