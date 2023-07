Maat Pharma dispose d'une trésorerie suffisante jusqu'au 2e trimestre 2024

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires total de MaaT Pharma pour le 1er semestre 2023 s'élève à 1,4 million d'euros (0,9 ME pour le 1er semestre 2022). Cette tendance est en lien direct avec la demande continue de la part de la communauté médicale pour le candidat-médicament MaaT013.

Au 30 juin 2023, le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevaient à 35,1 ME (40,7 ME au 31 mars 2023 et 35,2 ME au 31 décembre 2022). La diminution nette de la trésorerie sur le 2e trimestre est de 5,6 ME, reflétant les investissements continus dans les activités R&D pour l'intégralité des programmes et intègre le remboursement partiel anticipé du crédit d'impôt R&D de 2022 pour un montant de 2,3 millions d'euros.

La société estime disposer d'une trésorerie suffisante pour couvrir les besoins des programmes de développement jusque dans le 2e trimestre 2024.

"Nous sommes fiers des progrès réalisés au cours du deuxième trimestre 2023 en tant que leader dans le domaine du microbiote en oncologie. Nous sommes particulièrement satisfaits des interactions positives avec les autorités internationales réglementaires, notamment l'approbation de la demande d'IND par la FDA, qui ouvre la voie à la mise à disposition de MaaT013 pour les patients. Nous maintenons le cap sur notre stratégie de poursuivre le développement qui nous permettra d'enregistrer MaaT013 pour le traitement de l'aGVH. De plus, nous sommes sur le point de lancer la plus grande étude randomisée, à notre connaissance, en hémato-oncologie pour une thérapie du microbiote, avec la finalisation des éléments pour l'essai de Phase 2 évaluant MaaT033", a déclaré Hervé Affagard, directeur général et co-fondateur de MaaT Pharma. "Au cours des prochains mois, nous allons poursuivre la mise en oeuvre des plans que nous avons présentés lors de notre introduction en bourse, au bénéfice des investisseurs, des patients et de l'ensemble de la communauté".