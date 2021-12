MaaT Pharma : des résultats très encourageants

(Boursier.com) — MaaT Pharma SA annonce des résultats complémentaires issus de la Phase 2 de l'essai clinique Heracles (NCT03359980) et du programme d'accès compassionnel en France pour MaaT013, Microbiome Ecosystem Therapy (MET) à haute richesse et haute diversité microbienne, produit le plus avancé de son portefeuille.

Les données montrent que le traitement par MaaT013 de patients ayant développé une maladie aigüe du greffon contre l'hôte avec atteinte gastro-intestinale (GI-aGvH) à la suite d'une transplantation de cellules souches hématopoïétiques présentait un taux de réponse gastro-intestinale globale (GI-ORR) prometteur dans les deux groupes.

Le critère d'évaluation principal GI-ORR au jour 28 était de 38% dans l'essai HERACLES et 58% chez les patients EAP, respectivement. Le critère d'évaluation secondaire de meilleure réponse GI (Best GI-ORR) dans les 28 jours était de 54% pour l'essai HERACLES et de 67% pour l'EAP. Le bénéfice clinique observé avec l'administration de MaaT013 a eu un impact positif sur les taux de survie globale (OS) des patients qui ont répondu au traitement : OS à 12 mois chez les répondeurs de 44% chez les patients HERACLES et 59% chez les patients EAP. MaaT013 a également été bien toléré au sein de cette population de patients fortement immunodéprimés.

Ces données ont été partagées lors d'une présentation orale tenue par le docteur Florent Malard, Hématologue à l'Hôpital Saint-Antoine et professeur agrégé à Sorbonne Université, Paris -France le samedi 11 décembre à 20h45 CET / 14h45 EST -à l'occasion de la 63ème rencontre annuelle de l'ASH.

"Les résultats cliniques positifs obtenus à la suite du traitement par MaaT013 sont très encourageants. MaaT013 continue de se montrer prometteur en tant qu'option thérapeutique pour les patients atteints de GvH aiguë, une maladie dévastatrice dont la survie à long terme est très faible en cas d'échec de l'administration de stéroïdes", a déclaré le Pr Mohamad Mohty, Professeur d'hématologie à Sorbonne Université et Chef du service d'Hématologie Clinique et Thérapie Cellulaire à l'Hôpital Saint-Antoine. "Le taux de survie observé chez les patients traités avec MaaT013 est très encourageant, tant dans l'essai clinique de Phase 2 chez des patients avec des atteintes très sévères que dans le programme d'accès compassionnel, et met en lumière l'effet positif joué par MaaT013". Le docteur John Weinberg, directeur médical de MaaT Pharma, ajoute "Ces données soutiennent fortement notre hypothèse, selon laquelle la restauration de la diversité du microbiote intestinal peut avoir un impact significatif sur la survie des patients atteints d'aGvH. Ces résultats nous rapprochent de plus en plus de la possibilité de proposer MaaT013 à des patients qui aujourd'hui n'ont pas d'autre option de traitement".